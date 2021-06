MG recebe novas doses, bate marca de 4 milhões em junho e reforça recorde

A primeira remessa do 28° lote de vacinas chegou nesta quarta-feira (30/6) com 624.500 doses da AstraZeneca (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

Minas Gerais receberá mais uma remessa decontranesta quinta-feira (1/7). A nova leva com 112.320 imunizantesfará com que o estado mineiro ultrapasse a marca de 4 milhões de doses desde o último dia 1º. Junho é o mês com mais vacinas recebidas, recorde pertencido anteriormente a maio.

Quantidade de vacinas recebidas por Minas a cada mês:

janeiro - 855.580

- 855.580 fevereiro - 673.000

- 673.000 março - 2.116.750

- 2.116.750 abril - 3.176.350

- 3.176.350 maio - 3.228.884

- 3.228.884 junho - 4.023.760

As 4.023.760 doses de imunizantes contra COVID-19 recebidas apenas neste mês representam 28,7% de cobertura da população mineira apta para a vacinação. Ao todo, são 14 milhões de pessoas.

As remessas que desembarcaram no estado neste mês são compostas pelos imunizantes AstraZeneca (2.437.750 doses), Pfizer (816.660), CoronaVac (619.800) e Janssen (149.550).

28° remessa

Nesta quarta-feira (30/6), Minas Gerais recebeu parte desse quantitativo recorde: a primeira remessa do 28° lote de vacinas da AstraZeneca, com 624.500 doses.

Os imunizantes foram levados do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para a Central Estadual de Rede de Frio, onde são conservados com acondicionamento e temperatura adequados.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o estado ainda receberá nesta semana o restante da remessa que contém também vacinas da Pfizer e Janssen.

Confira todas as remessas:

Até está quarta-feira (30/6), Minas recebeu 28 remessas, totalizando 14.074.324 doses.

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021;

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021;

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021;

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021;

5ª remessa: 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021;

6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021;

7ª remessa: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021;

8ª remessa: 509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021;

9ª remessa: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021;

10ª remessa: 116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021;

11ª remessa: 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021;

12ª remessa: 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021;

13ª remessa: 426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021;

14ª remessa: 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021;

15ª remessa: 578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021;

16ª remessa: 30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021;

17ª remessa: 50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021;

18ª remessa: 396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021;

19ª remessa: 422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac; 101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021;

20ª remessa: 435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021;

21ª remessa: 561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021;

22ª remessa: 588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021 e 62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021;

23ª remessa: 237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021;

24ª remessa: 362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021;

25ª remessa: 235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021;

26ª remessa: 862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021;

27ª remessa: 346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021;

28ª remessa: 624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021.

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas.

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia

