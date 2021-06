Defesa Civil instala segunda bomba para esvaziar barragem no Serro (MG)

Técnicos da Defesa Civil acompanham trabalhos em represa no Serro (foto: Defesa Civil/Divulgação)

Mais um passo rumo à tranquilidade da população do Serro, na região mineira do Vale do Jequitinhonha. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) finalizou, nesta quarta-feira (30/6), a instalação da segunda bomba para esvaziar a barragem sob risco de rompimento localizada na zona rural da cidade.





De acordo com a Defesa Civil, amédia é de 1 milhão de litros por hora aproximadamente. Portanto, cada bomba retira 500 mil litros d'água a cada 60 minutos.

Vale ressaltar que a Cedec já havia instalado outro equipamento semelhante nessa terça (29/6).



Os procedimentos têm acompanhamento de técnicos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), de engenheiros da Defesa Civil municipal, servidores da Secretaria de Obras do Serro e policiais e bombeiros militares.

Água em barragem sob risco em Serro, no Vale do Jequitinhonha (foto: Divulgação/Defesa Civil)

Segundo a Cedec, aé monitorada a todo momento e não apresenta sinais de alteração na estabilidade.

Vale lembrar que as autoridades se deslocaram ao local depois de o dono do imóvel e moradores da região identificarem algumas infiltrações na parede da represa. Há vazamento de água no paredão de pedras.



Ainda segundo a Defesa Civil estadual, todas as famílias retiradas de suas residências permanecem evacuadas. Elas estão na casa de parentes. São 18 pessoas no total.



A Defesa Civil criou um posto de comando na Escola Estadual Doutor Antônio Tolentino, na comunidade Mato Grosso, para centralizar as informações a respeito da situação, coordenar a operação e atender os atingidos.



A barragem não tem estudo de mancha de inundação e não tem cadastro no Igam. Por isso, foi necessário um trabalho em campo para averiguar a situação à jusante da estrutura.

Interdições

Por conta do problema, as autoridades interditaram a MG-10 em quatro pontos: nos Kms 236 (cruzamento com a MGC-259, sentido Conceição do Mato Dentro), 217 (ponte sobre o Córrego da Barragem do Tanque), 210 (entrada secundária de Alvorada de Minas) e 202 (primeira entrada para Alvorada de Minas).Há, ainda, um quinto bloqueio na estrada de terra que dá acesso ao Rio das Pedras.