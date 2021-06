Defesa Civil de MG instala primeira bomba para esvaziar barragem no Serro

Autoridades atuam na barragem ameaçada de rompimento em Serro (MG) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



bomba para diminuir o nível de água da barragem de Serro, no Vale do Jequitinhonha. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec/MG) finalizou, nesta terça (29/6), a instalação da primeirapara diminuir o nível de água da barragem deno Vale do Jequitinhonha. A estrutura corre risco de rompimento desde esse sábado (26/6).





De acordo com a Cedec, outra bomba está em fase de instalação. Os procedimentos têm acompanhamento de técnicos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), de engenheiros da Defesa Civil municipal, servidores da Secretaria de Obras de Serro e policiais e bombeiros militares.





Ainda segundo a Defesa Civil estadual, todas as famílias retiradas de suas casas permanecem evacuadas . Elas estão na casa de parentes. São 18 pessoas no total.





"Mais uma vez, salienta-se que os procedimentos envolvem logística robusta e que são necessárias ações graduais e bem calculadas para que a operação ocorra com segurança", informou a Defesa Civil mineira em nota.





A barragem está numa fazenda, na zona rural de Serro. O dono do imóvel e moradores da região identificaram algumas infiltrações na parede da represa. Há vazamento de água na parede de pedras.





A Defesa Civil criou um posto de comando na Escola Estadual Doutor Antônio Tolentino, na comunidade Mato Grosso, para centralizar as informações a respeito da situação, coordenar a operação e atender os atingidos.





Segundo a Defesa Civil, a barragem não tem estudo de mancha de inundação e não era cadastrada no Igam. Por isso, foi necessário um trabalho em campo para averiguar a situação à jusante da estrutura.





Interdições





Por conta do problema, as autoridades interditaram a MG-10 em quatro pontos: nos Kms 236 (cruzamento com a MGC-259, sentido Conceição do Mato Dentro), 217 (ponte sobre o Córrego da Barragem do Tanque), 210 (entrada secundária de Alvorada de Minas) e 202 (primeira entrada para Alvorada de Minas).





Há, ainda, um quinto bloqueio na estrada de chão que dá acesso ao Rio das Pedras.