Barragem é estabilizada, e famílias voltam para casa em Serro (MG)

Barragem que estava sob risco de rompimento em Serro, no Vale do Jequitinhonha (foto: Divulgação/Defesa Civil)

A barragem que estava ameaçada de rompimento em Serro, no Vale do Jequitinhonha, teve sua situação estabilizada. As famílias que deixaram suas casas já tiveram autorização para retornar aos imóveis desde domingo (4/7). São 18 pessoas no total.





As informações são da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec). De acordo com o órgão, amontada no local foi desmobilizada na sexta-feira (2/7).Ainda assim, houveda estrutura durante o fim de semana. O nível de água, porém, está sob controle após a instalação de duas bombas para esvaziamento. Segundo a Defesa Civil de Minas, a Prefeitura dedialoga com o proprietário da barragem para garantir a segurança da estrutura.Houve possibilidade dedo barramento por causa de infiltrações em sua parede. Um vazamento de água motivou o acionamento da Defesa Civil.A rodovia MG-10, que teve quatro pontos de interdição por conta do problema, também já foi liberada para o tráfego normal de veículos.A barragem não tem estudo de mancha de inundação e não tem cadastro no Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).