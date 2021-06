Conselheiro Lafaiete: mulher de 22 anos morre carbonizada em casa

Casa incendiada em Conselheiro Lafaiete (MG) neste sábado (foto: Divulgação/CBMMG)

Uma jovem de 22 anos morreu carbonizada em sua casa, em, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (26/6). Policiais militares foram chamados por vizinhos após indícios de briga e discussão entre duas pessoas na residência. Ao lado do corpo da vítima, havia uma faca com sangue. Em outro cômodo da casa, novo objeto cortante.Quando chegaram, agentes do Corpo de Bombeiros encontraram uma geladeira e um botijão de gás emAntes dos militares, uma testemunha conseguiu resgatar uma criança de quatro meses, posteriormente conduzida a um hospital da cidade. O incêndio foi contido com cobertores, procedimento feito por bombeiros especialistas em abafamento de. No chão, constavam marcas de sangue pisado.O botijão de gás foi retirado do interior da casa para evitar explosões.Aos policiais militares, o homem de 22 anos, responsável por resgatar o recém-nascido, disse que passava pelo local quando avistou a. Ele, então, resolveu entrar para salvar os moradores.A família da jovem apontou, à, o nome de um suspeito.