Corpo encontrado em córrego na zona rural de Caratinga é identificado

O corpo de Tatãozinho (detalhe), retirado do córrego numa operação policial, foi identificado por um primo (foto: Divulgação PMMG) Um corpo encontrado na manhã de segunda-feira (21/6) por um trabalhador rural Córrego do Lage, na zona rural de Caratinga, foi reconhecido por parentes nesta quinta-feira (24/6).





Atendendo a apelos da Polícia Militar, que pediu às pessoas que tinha parentes desaparecidos para ir ao Instituto Médico-Legal (IML) reconhecer o corpo encontrado no Córrego do Lage, Sávio Vítor da Silva, foi até ao local e reconheceu o corpo como sendo o de seu primo, Sebastião Hilton da Rocha Carneiro, de 46 anos. Ele foi levado ao IML sem ser identificado, por não portar nenhum documento de identificação.

Segundo seu primo, Tatãozinho fugiu da UPA, arrancando a agulha e a mangueira de soro que ele usava no leito. Saiu desnorteado e ao invés de seguir andando pela rodovia, entrou numa estrada de terra que dá acesso à zona rural. Debilitado, caiu no córrego e se afogou.

A identificação do corpo de Tatãozinho foi facilitada por causa das tatuagens que ele tinha no braço esquerdo, com os nomes “Marcos e Matheus”, seus filhos. Ele tinha também outra tatuagem no ombro, um desenho indecifrável, mas que serviu para seu primo o reconhecer. O corpo foi liberado à família para o sepultamento.