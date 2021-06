Mistério envolve o corpo que boiava em córrego na zona rural de Caratinga

Bombeiros e policiais militares, mais os policiais civis que fizeram a perícia, durante os trabalhos de resgate do corpo no Córrego Lage (foto: Portal Caparaó/ Divulgação) O corpo de um homem aparentando ter entre 40 e 45 anos foi encontrado boiando em um córrego na zona rural de Caratinga, na manhã desta segunda-feira (21/6). O cadáver, que estava no Córrego Lage, foi avistado por um trabalhador rural que passava na estrada ao lado.

O caseiro Alessandro Alves, que trabalha em uma fazenda próxima, foi chamado por esse trabalhador para ver o corpo. Ele disse que foi à margem do córrego e confirmou o que o trabalhador havia denunciado. Imediatamente, chamou a polícia.

Nos trabalhos iniciais, o perito concluiu que o homem morreu 12 horas antes de seu corpo ser encontrado e não apresentava sinais de violência física, apenas um pequeno arranhão no rosto.



Depois de retirado do córrego, o corpo foi levado para o IML de Caratinga para exames médicos que vão determinar a causa da morte.



Sem documentos



O mistério em torno da identificação do homem achado morto no córrego intriga os moradores das proximidades e a polícia.



Não foram encontrados documentos pessoais nos bolsos da jaqueta e da calça do homem, e nenhum morador o reconheceu.

A Polícia Militar pede às pessoas que têm algum parente desaparecido que compareçam à Delegacia de Polícia Civil ou ao IML para fazer o reconhecimento do corpo.



O caso segue sob investigação da Polícia Civil.