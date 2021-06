Caminhonete perde o controle, bate em carro parado e os dois capotam

Capotamento provocou a interdição de duas ruas no Bairro Sion (foto: CBMMG/Divulgação )

O Corpo de Bombeiros teve de atender um grande número de chamadas de acidentes nesta quinta-feira (24/6). Um dos mais graves ocorreu no cruzamento das ruas Groelândia e Patagônia, no Sion, na Região Centro-Sul de BH. Dois veículos de passeio, um Ford placa OWH 0131 e uma caminhonete Volkswagen Amarok placa MKI 7621 bateram e capotaram. O motorista deste segundo veículo, de 30 anos, ficou preso na cabine.

O acidente ocorreu por volta das 18h. Segundo testemunhas, de acordo com informações, o motorista da Amarok perdeu o controle do veículo na curva e atingiu um carro que estava estacionado e sem ocupantes no momento do acidente.

Para resgatar o homem, os bombeiros tiveram que quebrar o vidro dianteiro do carro, e depois afastar o volante, para soltá-lo. Os bombeiros imobilizaram o homem e o conduziram ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com suspeita de fratura.

Óleo na pista

Na Praça São Vicente, no Bairro Dom Bosco, uma carreta carregada com ferragens tombou quando não conseguiu contornar a praça. O veículo trafegava pela Avenida Ivaí, com excesso de velocidade. As ferragens caíram sobre um carro, mas ninguém se feriu. Os bombeiros foram chamados para jogar serragem na pista, devido ao óleo derramado na via.