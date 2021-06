Homem tenta escapar da polícia, mas veículo da fuga tomba sobre ele

Caminhonete baú tombou sobre o corpo do condutor quando ele tentava fugir a pé (foto: PMMG/Divulgação)

Uma fuga cinematográfica acabou com a morte de um dos fugitivos da polícia na madrugada desta quarta-feira, em Pará de Minas, cidade da Região Central de Minas.



A ação começou quando os militares da 19ª Cia Independente da PM foram até a um posto de abastecimento em Igaratinga, cidade vizinha a Pará de Minas, onde, segundo denúncias, homens encapuzados estavam em atitude suspeita entre as carretas estacionadas no local.

Ao perceber a chegada da viatura, o condutor de uma caminhonete Hyundai com baú de transporte de cargas fugiu do local, seguindo pela rodovia BR 262 em direção a Pará de Minas.

A caminhonete foi escoltada na fuga por um veículo sedan, de cor escura, com dois homens, que se colocou entre a caminhonete e a viatura policial.



Os militares acompanharam os veículos suspeitos em fuga quando o condutor do carro sedan tentou jogar o veículo contra a viatura, momento em que o policial conseguiu fazer uma manobra evitando o acidente.



Os suspeitos que estavam no carro de passeio saíram da rodovia e conseguiram fugir do local, não sendo mais avistados pelos militares, que continuaram a perseguição à caminhonete baú.

Em um ponto mais à frente na rodovia, próximo ao Bairro Serra Verde, já em Pará de Minas, o condutor da caminhonete também tentou fechar a viatura, mas acabou perdendo o controle do veículo, que se chocou com a lateral da via e seguiu descontrolado até à lateral da rodovia.



Neste momento, o homem tentou sair do veículo para continuar a fuga à pé, mas a caminhonete tombou sobre ele.

O homem foi socorrido pela equipe da concessionária que faz a manutenção da rodovia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



O corpo foi removido por veículo apropriado da Polícia Civil de Betim. Durante o registro da ocorrência pelos militares, ele não foi identificado, uma vez que não portava documentos. A Perícia Técnica da Polícia Civil fez seus trabalhos no local do acidente.

Posteriormente, foi constatado que a caminhonete Hyundai HR HDB havia sido roubada em Contagem dois dias antes, no dia 21/6, e havia sido clonada.



A carga de carnes que estava sendo levada no baú tinha sido furtada de uma carreta frigorífico no pátio do posto de abastecimento, onde a perseguição começou, em Igaratinga.



O veículo foi apreendido, juntamente com a carga. A PM não soube informar a quantidade de carne que foi apreendida.