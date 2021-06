Pesquisa poderá levar tratamentos oncológicos mais avançados ao SUS

Segundo a pesquisadora da Funed, Luciana Maria Silva, o estudo serve paracada tipo de tumor, seus genes, e cruzar com dados do paciente para ver qual tratamento será mais“Com esta análise mais profunda dos tumores, será possível sequenciar dados de vários tipos de câncer que ainda não são, como o câncer de ovário, um subtipo do câncer de mama, e o que mais mata no mundo, que é o tumor de colo retal”, afirma a pesquisadora.Já a coordenadora do laboratório de pesquisa translacional em oncologia do Instituto Mário Penna, Letícia da Conceição Braga, disse que com os estudos, será possível ter umpara saber a condição clínica da doença, se o tumor é mais ou menos, de acordo com os marcadores encontrados na pesquisa, relacionado ao perfil de cadaA parceria entre as duas instituições deve proporcionar o acesso dede última geração, para melhorar os tratamentos oncológicos na rede do SUS. "Com isso, melhora a qualidade de vida do paciente, que receberá o tratamentode acordo com seu quadro clínico e resistência”, comenta Letícia Braga.As pesquisas ainda não foram, mas as pesquisadoras afirmam que este será um grande avanço para os tratamentos de pacientes oncológicos, pois pode diminuir a taxa dee aumentar a aceitação de cada organismo nos tratamentos quimioterápicos.O câncer é a segunda maior causa de morte no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2018, houve 10 milhões de mortes devido à doença no mundo.“O câncer continua a crescer globalmente, exercendo umdesgaste físico, emocional e financeiro nas pessoas, nas famílias, comunidades e sistemas de saúde. Muitos deles, de países de renda média como o Brasil, estão menospara gerir esse fardo, e muitos pacientes não têm acesso a um adequado diagnóstico e tratamento”, lembra Luciana Silva.Letícia Braga complementa que essa parceria com a Funed significa a união de esforços de pesquisadores e instituições que trabalham em prol dodo Sistema Único de Saúde (SUS) possam fazer diferença nesse cenário e promover a saúde, por meio da pesquisa e inovação para os pacientes do SUS.