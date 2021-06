PM prende casal com cocaína avaliada em 300 mil reais, em Minas

PM encontrou a droga escondida no painel do carro, em Pouso Alegre (foto: Reprodução PMMG)

A Polícia Militar prendeu um casal e apreendeu mais de 10kg de pasta base de cocaína, nesta terça-feira (22), em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A PM interceptou o veículo suspeito no trevo do Costinha e, com apoio de cães farejadores, encontrou a droga escondida no painel do carro.