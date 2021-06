Homem é preso após beber cerveja e capotar carro com criança em Minas

Chevrolet Vectra ficou destruído após capotamento em Rio Paranaíba (foto: Divulgação/PMRv)

Cinco pessoas ficaram feridas em um capotamento na cidade de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, neste domingo (20/6). De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 29 anos consumia cerveja quando ocorreu o acidente.





O fato aconteceu no Km 1 da MG-230. Quando os policiais chegaram duas vítimas estavam no local: um jovem de 24 e uma criança de 6.O jovem teve lesões graves e umaexposta no joelho esquerdo. Já a criança sofreu escoriações na fase e uma contusão na clavícula. Ambos foram levados a um hospital próximo.Ao entrar em contato com o pronto-socorro, os policiais identificaram outras duasuma de 21 e outra de 32. A primeira apresentava dor no quadril, mesma queixa da segunda, que também apresentava escoriação na orelha direita.Depois de procurar peloa polícia o encontrou em Rio Paranaíba. Ele sofreu escoriações na face, um corte na boca, uma lesão no ombro esquerdo e um edema na panturrilha esquerda.Após levá-lo ao hospital, os policiais tentaram fazer o teste dono motorista. Apesar de apresentar vermelhidão nos olhos e hálito etílico, ele se recusou a soprar o equipamento.Ainda assim, a corporação o prendeu em flagrante. A delegacia de plantão da Polícia Civil o recebeu e vai investigar o acidente.A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista foi apreendida. Os policias encaminharam o carro dele, um Chevrolet Vectra, ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).