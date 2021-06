Caminhão tomba e fecha trecho do Anel Rodoviário, em BH

Caminhão carregado com madeira tombou no Anel Rodoviário esta manhã (18/6). Carga se espalhou pela pista. Não houve feridos (foto: Via 040/Divulgação) Anel Rodoviário nesta sexta-feira (18/6). Ninguém ficou ferido. Dois acidentes envolvendo caminhões fecham trechos donesta sexta-feira (18/6). Ninguém ficou ferido.





07:16 - Belo Horizonte (MG), Km 535, tombamento c/ derramamento de carga c/ Interdição no sentido DF. Fluxo lento por 3 Km. Ponto de Referência: acesso à Av. Amazonas pic.twitter.com/S6xBPstog3 %u2014 Via 040 (@via040) June 18, 2021

O primeiro tombamento ocorreu no KM 535 do Bairo Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte, por volta de 5h. Segundo o Corpo de Bombeiros, umcarregado de madeira virou no local, derramado todo a carga na pista.





A via está interditada na altura da avenida Amazonas e parcialmente interditada na alça que dá acesso a avenida Cristiano Machado. O congestionamento no local é de aproximadamente 3 quilômetros. Agentes da concessionária Via 040 articularam o desvio para a Amazonas.



SUZANA

O outro acidente ocorreu na altura do Bairro Suzana, na Região da Pampulha. Um caminhão com cimento tombou pouco depois de deixar a alça da Avenida Cristiano Machado. Houve fechamento de um faixa no sentido Rio de Janeiro, o que deixou o trânsito lento na região.