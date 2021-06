Justiça suspende licença ambiental e evita corte de quase mil árvores em BH

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou, por meio de nota, que não registrou até o momento recebimento de decisão formal da Justiça (foto: Google Street View;/ Reprodução)

O outro lado

interrompeu ode 927em local próximo a uma área de preservação permanente (APP) na Mata da Represa, no Bairro, na Região Oeste de Belo Horizonte. Em caso de descumprimento da decisão judicial, há risco de multa diária de R$ 10 mil.A decisão, divulgada nesta quarta-feira (16/6), é do juiz da 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, Rinaldo Kennedy Silva.A denúncia partiu de moradores da região que relataram a obra ao perceberem um barulho intenso de motosserra na mata próxima à rua da Represa.Após apuração, o magistrado suspendeu aconcedida pelaao empreendimento, que ia construirde apartamentos em um espaço dequadrados na região.Outra determinação da Justiça é que a obra não tenha continuidade até que sejaa adoção de medidas de proteção do terreno para evitar futuros processos erosivos.foi feito peloO Instituto Guaicuy constatou ade umadopara o corte das árvores, mas ressaltou que o documento viola diretamente o Plano Diretor aprovado na capital.De acordo com o texto do(TJMG), a prefeitura e o secretário municipal do Meio Ambiente informaram à Justiça que o alvará concedido ao empreendimento se encontrava, já que umaestava sendo realizada pelo próprio município.Ao analisar os documentos do processo, o juiz Rinaldo Kennedy ressaltou que a obra está sendo realizada em "em área de proteção ambiental e que a construção do empreendimento causaria "um dano ambiental irreversível", informou.informou, por meio de nota, que não registrou até o momento recebimento de decisão formal da Justiça sobre o processo ora citado e só irá se manifestar quando tomar conhecimento da decisão judicial.