Zema reforça apelo ao receber imunizante

Zema é vacinado: ''Continuem tomando o máximo de cuidado'', disse, após receber a dose (foto: divulgação/governo de minas)





Antes, Zema fez um pedido à população mineira. "Para mim é muito gratificante, estou muito satisfeito. Acabei de tomar aqui a primeira dose da vacina, e o que eu peço é que todos os mineiros que já estão na data correta que tomem a primeira dose, que não deixem de tomar a segunda. Nosso governo tem feito aqui de tudo que é possível para que essa logística, essa distribuição, seja mais ágil possível. Peço a todos que continuem tomando o máximo de cuidado, tanto os não vacinados quanto aqueles que já tomaram a vacina também".





O governador tomou a “agulhada” no braço esquerdo. Ele foi vacinado com a vacina da AstraZeneca e tem previsão de retorno para a segunda dose em 7 de setembro. Zema chegou ao centro de saúde às 8h02. Não havia fila, e o governador logo foi vacinado. Aos 56 anos e atualmente morador da capital mineira, Zema se enquadra no grupo que pode ser vacinado em BH. (MM)









O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) foi vacinado na manhã de ontem com a primeira dose da vacina contra a COVID-19, em Belo Horizonte. O governante foi ao Centro de Saúde Dom Orione, no Bairro São Luiz, Região Pampulha, para receber a dose. Após tomar a injeção, em breve pronunciamento ele informou que a vacinação geral no estado acontecerá até outubro deste ano, antecipando a informação que seria repassada em seguida à imprensa em coletiva da Secretaria de Estado de Saúde. "O calendário de vacinação para os mineiros com certeza deverá ser concluído até o mês de outubro, caso o Ministério da Saúde cumpra com os envios das doses conforme planejado", disse, ao deixar o posto de saúde.