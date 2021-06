Irmãos que sumiram em Pirapora (MG) são encontrados com a mãe

Clarice e Fernando Andrada foram achados em Bocaiúva, no Norte de Minas Gerais (foto: Arquivo pessoal)

Foramna tarde desta segunda (14/6), F.C.A.N., de 12 anos, e C.A., de 9. Eles haviam desaparecido em Pirapora, no Norte de Minas, na última quinta-feira (10/6). As vítimas estão com a mãe, Denise Carla Neves, na cidade Bocaiúva, também no Norte do estado. Ela já notificou a localização das crianças àe ao Conselho Tutelar da cidade."Aparentemente, elas passam bem e não correm perigo. A PCMG continua investigando as circunstâncias dos fatos e, a princípio, há indícios defamiliares que envolvem a guarda das crianças", informou a instituição em nota."As crianças estão bem. Estamos muito felizes que aestá preocupada com a população do nosso município. O Conselho (Tutelar) precisa desse esforço para dar suporte às crianças e adolescentes”, afirmou o presidente do Conselho Tutelar de Pirapora, José Geraldo.Diego Casemiro da Silva chegou a dizer que as crianças haviam sido encontradas na noite desta sexta (11/6) em Belo Horizonte. Porém, a família refutou a versão da polícia, que voltou atrás no mesmo dia.O menino de 12 anos e a menina de 9 viviam em Pirapora com o pai e avó. Até ano passado, eles moravam no Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH, mas se mudaram para Pirapora durante a pandemia.