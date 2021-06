Bombeiros buscam jovem de 20 anos que desapareceu em represa em Uberlândia

Há informações de que houve uma discussão antes da queda das vítimas (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Buscas foram retomadas nesta segunda-feira (14/6) (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

O Corpo de Bombeiros busca, nesta segunda-feira (14/6). uma jovem de aproximadamente 20 anos queem uma, conhecida como, em Uberlândia, noDe acordo com os bombeiros, duas mulheres caíram de uma embarcação por volta das 21h de domingo (13/6).Testemunhas contaram aos bombeiros que o grupo de pessoas no barco estaria fazendo o uso dealcóolicas. Há informações de que houve umaantes da queda das vítimas. Ainda está sendo investigado se elasou foramOs primeiros depoimentos dão conta que o grupo não queria aguardar a chegada da viatura policial para explicações sobre o ocorrido.Após a suposta queda, uma delas conseguiu serpelas pessoas do próprio barco. Porém, a segunda vítima não foi encontrada.Testemunhas contaram aos bombeiros que a jovem seAinda à noite foram realizadas buscas por meio deequipado. Porém, os bombeiros tiveram dificuldade de localizá-la, já que as testemunhas não souberam precisar o local exato do afogamento. Como a área é muito extensa, foi realizado odo local.Outra grande dificuldade encontrada é em relação àdo local, que, em determinados pontos, chega a atingirs.Devido à falta de visibilidade, as buscas foram interrompidas e os bombeiros retornaram ao nascer do dia.