Missa para casais e por Santo Antônio neste domingo

Casais religiosos de Belo Horizonte e região metropolitana recebem bênçãos em igrejas católicas neste fim de semana em que é comemorado o Dia dos Namorados (12 de junho).



(foto: Wikimedia commons) religiosos de Belo Horizonte e região metropolitana recebem bênçãos em igrejas católicas neste fim de semana em que é comemorado o Dia dos Namorados (12 de junho).No Santuário Santa Luzia, a 27 quilômetros de BH, a celebração da noite de ontem foi precedida por convite especial aos namorados. “Convidamos os casais para ter um momento de espiritualidade”, disse o padre Felipe Lemos de Queirós. Hoje, haverá também celebrações de Santo Antônio.





Além de casais de uniões recentes, a missa também foi dirigida aos noivos e casados, lembrados pelo padre como “eternos namorados”. “A nossa mensagem é ao namoro com responsabilidade e espiritualidade. Um namoro santo. A espiritualidade dá sentido ao namoro. Com respeito, carinho, valorizando a pessoa, um ao outro”, disse o pároco.









Casamenteiro



Comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte prepararam programação para o dia de Santo Antônio, celebrado hoje. Fiéis foram convidados a participar das missas presenciais seguindo os protocolos de segurança para o enfrentamento da COVID-19 ( Comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte prepararam programação para o dia de Santo Antônio, celebrado hoje. Fiéis foram convidados a participar das missas presenciais seguindo os protocolos de segurança para o enfrentamento da COVID-19 ( confira a programação no site ).





As celebrações marcam a data da morte do “santo casamenteiro”, em 1231. Santo Antônio de Pádua nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo. Ainda jovem, ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Em Coimbra, estudou filosofia, teologia e foi ordenado sacerdote. Mais tarde, entrou para a Ordem Franciscana e percorreu a Itália praticando a caridade, catequizando o povo simples e organizando comunidades de fé. Morreu em Pádua, em 13 de junho de 1231, aos 36 anos. Foi beatificado em Roma, no ano 1232, pelo papa Gregório IX, que o canonizou em 30 de maio de 1232, na Catedral de Espoleto.