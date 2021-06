Pescador cai de moto em córrego e se afoga preso ao veículo

Moto ficou sobre o pescador que morreu a uma profundidade de 30 centímetros (foto: CBMMG)

Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para remover o corpo de dentro do córrego (foto: CBMMG)

da última quarta-feira (09/06) terminou em tragédia para a família doClaredino Santos, de 67 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele tentou deixar de moto o córrego onde fisgava peixes, mas caiu com o veículo em cima dele na água e morreu afogado.ocorreu na zona rural de Canápolis, no Triângulo Mineiro, município a 50 quilômetros de Ituiutaba. O resgate do corpo só se deu na tarde de sexta-feira (11/06).Como Claredino saiu para a pesca e não retornou mais, um amigo da família decidiu realizar uma busca no Córrego da Candunga, próximo à Fazenda Terra Roxa, onde a vítima costumava pescar.Foi próximo às margens do córrego, perto do talude de umade estrada rural que ele localizou o corpo do amigo. Bombeiros do 2° Pelotão, sediado em Ituiutaba, foram acionados para uma busca e recuperação de cadáver submerso.O corpo estava em uma profundidade de apenas 30 centímetros, próximo a uma ribanceira de 5 metros de altura, sendo que troncos secos e ada vítima estavam sobre ele."Foi necessário o tracionamento dapara a liberação do corpo. Logo após, a vítima foi retirada do córrego, sendo encontrada com ela tralha de pesca, uma bolsa com peixes e um capacete na sua cabeça", informou a corporação."Os fatos levantam a hipótese de que Claredino estava saindo de uma pescaria nesse local, onde ao subir uma trilha declivosa que margeia o córrego, com a sua moto, veio a sofrer uma. No entanto, ainda não se sabe o que realmente ocasionou essa queda, como um mal súbito ou desequilíbrio, por exemplo", afirma o CBMMG.