Manhã de congestionamentos trava trânsito no Anel Rodoviário de BH

Congestionamento bloqueou as três pistas do sentido rio depois de acidente de carro com carreta (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Motoristas que trafegam pelode Belo Horizonte enfrentam uma manhã deneste sábado (12/06).Um acidente, por volta das 7h, entre umae um carro provocou três quilômetros de filas ao bloquear o sentido Rio de Janeiro, mas a passagem já foi liberada. Por volta das 9h, uma carreta no mesmo sentido, sobre a Avenida Cristiano Machado, quebrou e provocou lentidão na pista da direita.O primeiro acidente ocorreu no KM464, na altura do Bairro São Francisco, na Região da Pampulha. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ninguém se feriu, mas a carreta ficou atravessada nas três pistas da via e bloqueou a passagem dos demais veículos.Ocorreu derramamento de óleo na pista e para isso os bombeiros foram chamados e estão atuando. Três viaturas da PMRv atendem à ocorrência com apoio de uma viatura do 13º Batalhão da PM. garis ajudaram na limpeza e liberação da pista.Segundo informações, o acidente ocorreu quando a carreta que seguia no sentido Rio de Janeiro foi atingida lateralmente por um Chevrolet Onix de cor branca. O condutor do veículo de carga perdeu o controle, colidiu contra a mureta que separa os dois sentidos da via e acabou atravessado.Mais adiante, sobre o viaduto da Avenida Cristiano Machado, no Bairro São gabriel, Região Nordeste de BH, uma carreta baú enguiçou e está parada, provocando congestionamento de 2,5 quilômetros até a entrada do Bairro Maria Goretti, na mesma região.