Moradores de bairro de Pedro Leopoldo só têm ônibus uma vez por semana

A linha de ônibus foi criada em 2018 e atendia em dois horários, todos dos dias da semana. Agora, só passa no bairro às segundas-feiras (foto: Prefeitura de Pedro Leopoldo/Divulgação)

Cléber da Silva, morador do bairro, afirma que há quatro meses os ônibus pararam de circular na região de terça-feira a domingo e que os trabalhadores têm passado dificuldades para chegar ao trabalho.



Ele também aponta que pessoas que precisam de assistência à saúde estão sendo prejudicadas.

Cléber também afirma que o bairro não tem infraestrutura de escolas públicas e Unidade Básica de Saúde (UBS). Por isso, precisam se deslocar para o bairro vizinho, Vera Cruz, para terem acesso aos serviços públicos.



Porém, encontram muitas dificuldades em chegar ao bairro e também a outras localidades da cidade. A única forma para se locomoverem é por meio do transporte público.

“Tenho um problema sério de coluna, faço um tratamento desde de 2014 no centro de Pedro Leopoldo e, por isso, preciso de ônibus todos os dias. Vejo que é um direito constitucional que está sendo retirado da população. Ficamos isolados, sem nenhuma assistência e sem mobilidade para buscar outras formas de sobreviver”, reclama.

O morador conta que a situação já estava ruim porque a linha de ônibus só circulava em dois horários por dia e que já havia pedido a ampliação do quadro de horário. Agora, o morador afirma que não pode mais contar nem com o mínimo.

Em busca de uma solução para ampliar os ônibus no bairro, Cléber da Silva conta que foi instaurada uma notícia de fato no Ministério Público e que, em maio de 2021, a empresa de ônibus Expresso Unir apresentou esclarecimentos alegando que o quadro de horário e número de frotas são definidos pela Gerência Municipal de Trânsito e Transportes de Pedro Leopoldo – Trans-PL – e que a circulação dos ônibus leva em consideração a demanda específica de deslocamento de pessoas.

O morador considera que a resposta dada pela empresa foi insuficiente e que o “jogo de empurra” entre a Unir e a autarquia da prefeitura esconde problemas maiores, como a falta de asfalto nas ruas do bairro e a empresa de ônibus não quer colocar os veículos circulando no local também por esse motivo.

Patrícia cuida do pai, que é cadeirante e precisa do transporte público para ir ao médico (foto: Arquivo pessoal)

Patrícia Mendes, moradora do bairro há sete anos, conta que é muito sacrifício levar o pai cadeirante ao centro de Pedro Leopoldo para consultas médicas.

“A gente precisa dessa linha de ônibus, não é só um dia da semana e, sim, todos os dias, nos horários certos. O meu pai perdeu as duas pernas e depende do transporte público, não é todo mundo que tem dinheiro para pagar aplicativo”.

Marcelo Martins, de 61 anos, mora no bairro há sete anos e acredita que pelo fato de o bairro ser mais próximo da cidade de Ribeirão das Neves, ele é esquecido pelo poder público de Pedro Leopoldo.



Aposentado por invalidez devido ao um problema no joelho, Marcelo prefere ir a pé até a Rodovia Neves nos outros dias da semana quando precisa pagar alguma conta.

“Mesmo com dores no joelho, caminho cerca de um quilômetro em uma estrada ruim e perigosa para chegar à Rodovia Neves e, assim, pegar um ônibus. Acredito que um micro-ônibus ou um suplementar que liga o Manoel Brandão ao Vera Cruz seria uma solução”.

Audiência Pública

O problema dos usuários do transporte público da cidade já chegou à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e o vereador Mauro Lopes (PSD) apresentou um requerimento no dia 14 de maio, solicitando ao presidente da Câmara Municipal, Eldir Batista, conhecido como Baixinho da Garagem ( MDB), a realização de audiência pública.



O objetivo é debater a situação da empresa Expresso Unir com o gerente da TransPl, Wantuir da Silva.

O vereador conta que a precariedade do transporte público está presente em toda a cidade e o bairro Manoel Brandão é um dos mais prejudicados.



O vereador também afirma que já tentou contato com a prefeitura por meio da TransPl para saber como são feitas as fiscalizações na empresa Expresso Unir, mas, até o momento, nenhum vereador teve acesso às notificações e nem às medidas tomadas contra a empresa.

“Estamos com dificuldades em marcar uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, o requerimento já está nas mãos do presidente da Câmara, mas ainda não marcou a audiência, que é muito necessária para entendermos o que está acontecendo com o transporte público de Pedro Leopoldo”.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Pedro Leopoldo, mas, até o fechamento da matéria, não teve respostas.

A reportagem também entrou em contato com a TransPl, que também não respondeu às perguntas.

A reportagem procurou a empresa Expresso Unir que não atendeu ao telefone.