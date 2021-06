Mineiro de Igarapé é procurado pela polícia após desaparecer em Cabo Frio

Um homem natural deestá sendo procurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro depois de desaparecer em, Região dos Lagos, local muito visitado por mineiros em várias épocas do ano. De acordo com informações de familiares e amigos, o auxiliar de serviços gerais Bruno Antônio Lourenço, de 31 anos, esteve na cidade fluminense em uma, mas não foi mais visto após se desentender com um proprietário e um garçom de um quiosque por causa de uma dívida que ele não poderia pagar.

A viagem ocorreu na sexta-feira passada (28/5) pela empresa de ônibus Vivitour, com volta prevista para o domingo (30/5). Testemunhas contaram que Bruno conheceu umna praia no último dia de viagem e começou a beber com eles. Depois de algum tempo, as pessoas teriam deixado a conta de cerca de R$ 200 para o mineiro quitar no local, mas ele não tinha dinheiro. O turista ainda alegou ter tido o celular furtado pelo casal.