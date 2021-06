Homem é preso depois de tentar matar parentes com foice

Uma briga familiar resultou em tentativa de duplo homicídio na manhã deste sábado (05/6) no conjunto Paulo VI, região nordeste de Belo Horizonte.



Um homem de 25 anos, que estaria sob efeito de álcool e drogas, começou a quebrar os móveis de casa. A irmã e o cunhado tentaram impedir. Transtornado, ele deu uma martelada na cabeça da irmã e atacou o marido dela com uma foice.





Pouco depois, o homem deixou a moto e correu a pé até um açougue próximo, tomou um jaleco de um açougueiro e tentou se passar por funcionário, mas foi denunciado pelos fregueses do estabelecimento.

A princípio, a suspeita dos policiais era de furto do veículo ou que o mesmo estaria utilizando a moto para prática de crimes. Segundo Santos, os documentos, tanto da moto quanto do condutor, estavam em dia e não havia nenhum pedido de prisão.

O homem foi detido por direção perigosa e, quando era encaminhado para a delegacia, a equipe se deparou com uma viatura do GEPAR, que os alertou que estavam no encalço para captura de um suspeito de dupla tentativa de homicídio.





"Fomos a residência do mesmo na rua Padre Argemiro Moreira e encontramos todos os móveis destruídos, a irmã muito machucada, com ferimento de martelo na cabeça, mordidas e cortes por todo o corpo. O esposo dela também com algumas escoriações", explicou o soldado Felipe dos Santos.

A esposa do rapaz contou aos policiais que ele consumiu bebida alcóolica e drogas durante toda a noite. Os policiais encontraram um pino de cocaína quase vazio e drogas em seu quarto. A mãe do rapaz disse que ele chegou na casa dela por volta das 7h da manhã quebrando tudo e dizendo que mataria todos.

O casal ferido foi levado à UPA, onde a mulher passou por atendimento e exames e foi liberada e o marido não quis atendimento. O homem foi encaminhado à Delegacia de Mulheres, no Barro Preto, região Centro-Sul, e vai ser ouvido pelo delegado.