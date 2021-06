Romaria na Serra da Piedade celebra Dia do Meio Ambiente

Celebração de missa ocorreu no alto da Serra da Piedade, onde está sendo construída a Estação da Locomotiva da Piedade (foto: Raphael Calixto/Arquidiocese BH)

No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste sábado (5/6), o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade - Padroeira de Minas Gerais, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foi palco de uma romaria que, em tempos de pandemia, se estende às igrejas domésticas, comunidades de fé e famílias. No, comemorado neste sábado (5/6), o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade - Padroeira de Minas Gerais, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foi palco de umaque, em tempos de pandemia, se estende às igrejas domésticas, comunidades de fé e famílias.









O arcebispo celebrou missa no alto da Serra da Piedade, em área onde está sendo construída a Estação da Locomotiva da Piedade. A celebração do dia 5 de junho, explicou, é o início de uma programação planejada para todo o ano, nas paróquias e nas redes sociais, a partir de articulação do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte.

Arcebispo dom Walmor pregou mudanças de hábitos da humanidade



Conforme a Arquidiocese de BH, o Setor Ambiental do Vicariato, com os seus comitês, vai desenvolver uma série de atividades educativas, muitas na modalidade telepresencial, com o objetivo de inspirar a adoção de novos hábitos, mais condizentes com a Carta Encíclica Lautado Si’ – sobre o cuidado com a casa comum, do papa Francisco.

Medidas de segurança foram tomadas na celebração na Serra da Piedade devido à pandemia de COVID-19



Na Carta Encíclica, o sumo pontífice detalha o conceito de ecologia integral, mostrando que os problemas socias e ambientas estão interligados. O papa pede para que a humanidade adote novo estilo de vida, buscando mais harmonia com o planeta – a casa comum.

Missa no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade marcou o início das ações sociais e de política ambiental deste ano



“Na nossa casa comum tudo está interligado”, ressaltou o arcebispo dom Walmor, lembrando que a Igreja Católica viveu, em todo o mundo, a Semana Laudato Si’, quando o Vaticano lançou plataforma digital para auxiliar as comunidades de fé na efetivação das diretrizes da Carta Encíclica. “Cada vez mais vamos repercutir nas nossas comunidades de fé as lições da Carta Encíclica sobre o cuidado com a casa comum.”



Homenagem às vítimas em Brumadinho

Em janeiro de 2020, a 1ª Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral ocorreu em Brumadinho (RMBH), em solidariedade às vítimas da barragem com rejeitos de mineração que se rompeu naquela cidade.





Agora, a 2ª Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral teve início no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, "um território, reconhecidamente rico em mananciais de água, reunindo ainda belezas do cerrado, mata atlântica e campos rupestres, está ameaçado por uma mineração predatória".