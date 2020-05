CNBB celebra os cinco anos da encíclica do papa Francisco dedicada ao meio ambiente

(foto: Divulgação/CNBB)

Dias de reflexão sobre a saúde do planeta - "nossa casa comum", nas palavras do papa Francisco - e defesa fiel do meio ambiente. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio da Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração, promove a partir de sábado (16) um período de celebrações, apresentações e outros momentos inspirados na relação entre fé e defesa do meio ambiente. À frente, está o arcebispo de BH e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Dias de reflexão sobre a saúde do planeta - "nossa casa comum", nas palavras do papa Francisco - e defesa fiel do meio ambiente. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio da Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração, promove a partir de sábado (16) um período de celebrações, apresentações e outros momentos inspirados na relação entre fé e defesa do meio ambiente. À frente, está o arcebispo de BH e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo.





De acordo com informações da Arquidiocese de BH, a Semana Laudato Si’ – cinco anos pela Ecologia Integral, marca o aniversário da Carta Encíclica do papa Francisco Laudato Si’ – sobre o cuidado com a casa comum. Missas, momentos de reflexão, vídeos sobre a importância de se respeitar o meio ambiente e lives com pesquisadores integram a programação, que também vai homenagear as vítimas das tragédias ambientais ocorridas com o rompimento de barragens em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH (RMBH), e Mariana, na Região Central.





Devido à pandemia do novo coronavírus, as missas serão celebradas no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas, na Serra da Piedade, em Caeté, na RMBH, sem a presença de público, em razão do isolamento social, mas transmitidas pelas redes sociais da Arquidiocese, TV Horizonte (canal 30), Rádio América (750 AM) e muitos outros meios de comunicação.





ENCÍCLICA Publicada em 24 de maio de 2015, a Carta Encíclica Laudato Si’ (LS) é um convite para que a humanidade viva uma “conversão ecológica”, explica dom Walmor, em nota distribuída pela arquidiocese. No texto da carta, o papa Francisco argumenta "que é dever cristão buscar novos hábitos e modelos econômicos, capazes de conciliar o consumo e o progresso com a preservação dos recursos naturais". A meta, conforme a Carta Encíclica, deve ser viver sob os parâmetros de uma ecologia integral, reconhecendo a relação de interdependência entre todos que habitam o planeta, chamado no documento de Casa Comum.





PROGRAMAÇÃO

Dia 16, às 18h – Abertura da Semana LS: oração das comunidades, com dom Sebastião Duarte, o presidente da Comissão pela Ecologia Integral e Mineração (Ceem), dom Sebastião Duarte; o bispo de Bagé (RS), dom Cleonir Dal Bosco; o bispo de Marabá (PA), dom Vital Corbellini; e o bispo de São Gabriel da Cachoeira (AM), dom Edson Damian (transmissão: redes sociais da CNBB).





Dia 17, às 8h - Missa com o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, representante da Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, dom Vicente Ferreira. (Transmissão pela TV Horizonte, Rede Minas, Rádio América e Facebook: @santuarionspiedade).





Dia 18, às 15h - Missa celebrada pelo padre Carlos Antônio da Silva. (Transmissão pela TV Horizonte, Rede Minas, Rádio América e Facebook: @santuarionspiedade).





Dia 19, às 9h - Missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo (Transmissão pela TV Horizonte, Rede Vida, Rede Minas, Rádio América e Facebook: @santuarionspiedade).





Dia 19, às 15h - Missa celebrada pelo padre Carlos Antônio da Silva. (Transmissão pela TV Horizonte, Rádio América e Facebook: @santuarionspiedade).





Dia 20, às 11h - Live Saúde e conservação da natureza: lições da Pandemia de 2020, com o professor Henrique Paprocki, de Ecologia e Evolução da PUC Minas, curador no Museu de Ciências Naturais da Universidade; e o médico epidemiologista Henrique Leonardo Guerra, coordenador do curso de Medicina da PUC Minas, na unidade Betim. (Transmissão pela TV Horizonte e Facebook: @santuarionspiedade).





Dia 20, às 15h - Missa celebrada pelo padre Wellington Santos. (Transmissão pela TV Horizonte, Rádio América e Facebook: @santuarionspiedade).









Dia 21, às 9h –Missa celebrada pelo padre Wagner Calegário. (Transmissão pela TV Horizonte, Rádio América e Facebook: @santuarionspiedade).





Dia 21, às 18h – A ciência e a pesquisa dialogam com a LS. Participam: dom Vicente Ferreira – secretário da Ceem, dom Vicente Ferreira; a secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs (CONIC), pastora Romi Bencke; a ecóloga e pesquisadora do Museu Emílio Goeldi, irmã Célia Vieira; e o professor Luiz Marques, livre-docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. (Transmissão: redes sociais da CNBB).





Dia 22, às 11 - Live Sítios Naturais Sagrados: cultura, espiritualidade e natureza na conservação da nossa casa comum. Participam a doutora em Psicossociologia e Ecologia Social, idealizadora do projeto Sítios Naturais Sagrados do Brasil, Érika Fernandes Pinto; e o professor da PUC Minas, Miguel Ângelo Andrade, ambientalista, coordenador da Agência para o Desenvolvimento Regional Integrado (Aderi), da Arquidiocese de Belo Horizonte, coordenador do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, da Unesco, Programa Man and Biosphere. (Transmissão pela TV Horizonte e Facebook: @santuarionspiedade).





Dia 22, às 18h – A defesa da casa comum, com o bispo emérito de Ruy Barbosa (BA), dom André de Witte; Marina Oliveira, moradora de Brumadinho; Gilberto Vieira, do Conselho Indigenista Missionário (CIMI); Geane, da Comissão Pastoral da Terra (CPT); e Francisco Nonato, da Comissão Pastoral da Pesca (CPP). (Transmissão: redes sociais da CNBB).





Dia 23, às 18h - Cantando e celebrando a LS. Com Roberto Malvezzi, assessor da Ceem; padre Joaquim; e Zé Vicente, poeta, lavrador, compositor e cantor. (Transmissão: redes sociais da CNBB).





Dia 24 de maio, às 8h – Missa presidida por dom Walmor Oliveira de Azevedo (Transmissão pela TV Horizonte, Rede Minas, Rádio América e Facebook: @santuarionspiedade).





Dia 25, às 18h – 25 é todo dia – Missa em Brumadinho, com dom Vicente Ferreira. (Transmissão pela TV Horizonte e suas redes sociais).





A Arquidiocese de BH informa que, em todas as missas, os padres farão reflexões sobre a Carta Encíclica Laudato Si’. Na sexta-feira (22), diferentes meios de comunicação, inclusive o site da Arquidiocese de Belo Horizonte e da CNBB, publicarão artigo de dom Walmor sobre Ecologia Integral. E mais: vídeos educativos, com ambientalistas, sacerdotes do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e com o vigário episcopal para o setor ambiental da Arquidiocese de BH, padre Fernando César do Nascimento, serão compartilhados em sites, redes sociais e aplicativos, apresentados em emissoras de inspiração católica, para ajudar cada pessoa a viver nos parâmetros da ecologia integral.