Clínica é investigada por oferecer equipamentos a laser falsificados

Segundo as investigações, apenas uma empresa de São Paulo tem autorização para importar e comercializar produtos a laser do tipo (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 05/03/2012)



Uma clínica de estética de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, é investigada pela Polícia Civil por suspeita de usar e alugar equipamentos a laser falsificados para outros estabelecimentos do município. A polícia alerta que esses materiais oferecem risco à saúde.









“Segundo a delegada Adriene Lopes de Oliveira, as máquinas de laser são vendidas no mercado ilegal e oferecem riscos à saúde, uma vez que não há detalhes sobre sua composição, condições de fabricação, armazenamento e eficácia nos tratamentos”, informa a Polícia Civil. A delegada informou que o equipamento apreendido na clínica tinha etiqueta de fabricação falsa.





Ela também ressaltou que apenas uma empresa com sede em São Paulo é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a importar e comercializar equipamentos a laser do tipo.





“A Polícia Civil alerta que as consequências de se operar aparelhos não regulamentados no país podem ser muito graves e, se houver alguma intercorrência com o paciente, a clínica pode ser processada civil e criminalmente”, explicou Adriene Lopes. As investigações continuam.