Polícia apreende documentos em clínica de estética onde jovem morreu em BH

Edisa desmaiou quatro horas após as cirurgias (foto: Reprodução da internet/Facebook)





Policiais civis recolheram documentos e prontuários na clínica de estética onde a cabeleireira Edisa de Jesus Soloni, de 20 anos, passou por cirurgias plásticas. Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. recolheram documentos e prontuários nade estética onde a cabeleireira Edisa de Jesus Soloni, de 20 anos, passou por cirurgias A jovem morreu no último sábado, horas depois dos procedimentos . O estabelecimento fica na, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









Parentes e amigos da jovem fizeram um protesto na porta do estabelecimento na tarde dessa segunda-feira (14). Munido de faixas e cartazes, o grupo acusou o médico, que é dono da clínica, de negligência.





De acordo com os familiares, o cirurgião teria convencido Edisa a realizar três procedimentos simultaneamente: lipoabdominoplastia (remoção de gordura e pele em excesso do abdômen), inserção da gordura retirada da barriga nos glúteos e lipo na papada. Todas as intervenções teriam sido feitas na própria clínica, já que o profissional avaliou que elas poderiam prescindir da estrutura hospitalar. As operações, segundo a família, custaram R$ 11 mil, pagos à vista.





Edisa desmaiou quatro horas após as cirurgias. O médico chegou a encaminhá-la ao Hospital Felício Rocho, mas a cabeleireira morreu pouco depois de dar entrada na instituição.