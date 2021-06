Tapetes de Corpus Christi em Sabará foram feitos com casca da jabuticaba

A casca da jabuticaba foi um dos materiais usados para dar cor à arte. (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação)

A jabuticaba é a fruta mais tradicional em Sabará. É tão importante para a cidade que tem uma festa especial no mês de novembro. Este Festival ganhou título de Patrimônio Imaterial do município. Atualmente, existe uma lei municipal que oferece descontos nos impostos territoriais para quem preserva uma jabuticabeira no quintal de casa. O objetivo é preservar o produto local que gera renda aos moradores no período da colheita. Neste ano, a típica iguaria contribuiu para deixar as ruas coloridas e manter a tradição na cidade.