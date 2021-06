Dupla rende motorista e rouba carro para pagar dívida com o tráfico

Polícia cercou carro roubado na Praça Louis Ensch, em Contagem (foto: Google Maps) criminosos e teve o veículo levado em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira (2/6) no Bairro Novo Riacho. Um suspeito foi preso e afirmou ter praticado o roubo para quitar uma dívida com traficantes. Um homem de 63 anos foi rendido por doise teve o veículo levado em, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira (2/6) no Bairro Novo Riacho. Um suspeito foi preso e afirmou ter praticado o roubo para quitar umacom traficantes.









A movimentação foi notada por uma guarnição da PM, que cercou o carro na altura da Praça Louis Ensch, com um dos suspeitos na direção. Ele confessou o roubo e disse que deixaria o Jeep nas redondezas da praça, em frente à fábrica da Wilma. Segundo os militares, o veículo seria usado para pagar uma dívida com o tráfico. O rapaz, contudo, não revelou a quem o entregaria, tampouco deu pistas do paradeiro de seu comparsa.



Ele foi encaminhado à delegacia de plantão de Vespasiano. Os agentes também apreenderam a arma usada no crime - um simulacro de revólver, encontrado debaixo de um dos bancos do automóvel. O veículo foi devolvido ao proprietário.