UniBH, unidade Buritis, será ponto de vacinação contra COVID; veja horário

Estão contemplados nesta etapa de vacinação todos os professores e funcionários das instituições públicas e privadas da educação básica e superior de Belo Horizonte (foto: PBH/Divulgação)

Serviço:



Vacinação COVID-19 UniBH Câmpus Buritis

, câmpus, na Região Oeste da capital, será ponto extra decontra a-19 em Belo Horizonte.Em parceria com a Prefeitura Municipal (), a instituição mobilizou suas equipes deo atendimento à população. A vacinação seguirá o cronograma estabelecido pela PBH e será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.Com a ampliação do público-alvo pela PBH para os trabalhadores do Ensino Básico (nível fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos/EJA e profissionalizante); e superior, a universidade realizará a imunização, conforme demanda de doses a serem repassadas pela prefeitura.Nesta primeira semana, serão vacinados, terça (1/6) e quarta-feira (2/6), os trabalhadores do Ensino Básico e Fundamental; e na sexta-feira (3/6), os trabalhadores do ensino superior. Não haverá vacinação no UniBH na quinta-feira (3/6), feriado de Corpus Christi.Os profissionais devem ter entre 18 e 59 anos, completados até 30 de junho.De acordo com a PBH, estarão contemplados nesta etapa todos os professores e funcionários das instituições públicas e privadas da educação básica e superior de Belo Horizonte.do câmpus estará aberto ao público-alvo da vacinação.Entrada: Rua Líbero Leone, portaria 259 (auditório do Campus)De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h**Não haverá vacinação no dia 3/06, feriado de Corpus Christi