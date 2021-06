Rafael no colo do médico que o ajudou a vir ao mundo (foto: Via 040/Divulgação)







Uma mulher deu à luz a caminho da maternidade na noite dessa segunda-feira (31/5) na BR-040, em Curvelo, Região Central de Minas Gerais.









Ao passarem pelo posto de atendimento no km 405, eles pararam e pediram ajuda ao resgate da concessionária. A gestante foi colocada na ambulância e a equipe médica realizou o parto. O bebê se chama Rafael.





Segundo a Via 040, foi o 27° parto realizado na rodovia com o apoio dos funcionários da concessionária desde que a empresa passou a atuar na estrada. Também foi o terceiro parto de 2021 na rodovia. A empresa explica que as ambulâncias têm todos os recursos para realizar esse tipo de atendimento.





Mãe e bebê foram levados ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, também na região Central, e passam bem.