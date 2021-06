Gol suspende voos entre aeroporto em Minas e Guarulhos

--> --> --> -->

Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá (MG), não terá mais voos de ou para São Paulo nas próximas semanas (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press -- 24/08/2011)

A Gol Linhas Aéreasos voos entre o Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá (MG), e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP).

O motivo é ana demanda do serviço por causa da pandemia da COVID-19. As informações são do jornal “Tribuna de Minas”.

Os voos eram operados pela VoePass, parceira da Gol, por meio da aeronave ATR-72, com 70 lugares. Eles sempre aconteciam às terças e quintas-feiras.

A expectativa é que a retomada aconteça em algum momento do segundo semestre. Quem comprou passagens para as próximas semanas pode pedir reembolso ou remarcar a viagem.

No site da Gol, a viagem entre os dois aeroportos só pode ser comprada a partir de 11 de outubro.