Jucemg muda de endereço em BH para reduzir custos de aluguel e manutenção

Atual sede estava localizada na rua Sergipe, no Bairro Boa Viagem (foto: Google Street View/Reprodução) Jucemg) vai mudar de endereço para reduzir os custos de aluguel e manutenção do prédio. A partir da próxima segunda-feira (7/6), o atendimento ao público será feito na Avenida Augusto de Lima, 1.942, no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Seguindo orientação do governo de Minas, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais () vaide endereço para reduzir osde aluguel e manutenção do prédio. A partir da próxima segunda-feira (7/6), o atendimento ao público será feito na Avenida Augusto de Lima, 1.942, no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









Na esfera do Poder Executivo Estadual, outra medida adotada foi a suspensão do contrato de locação de veículos e adoção do sistema de transporte por aplicativo. “Esta redução de custos e um leilão de bens realizado em março deste ano permitiram a Jucemg investir recursos principalmente em tecnologia, melhorando ainda mais o atendimento aos cidadãos, sem prejuízo de segurança e sem aumentar custos para o setor empresarial”, informou a organização.





O novo espaço segue com os protocolos que já estão sendo aplicados por causa da pandemia, ou seja, com agendamento prévio e medidas sanitárias para segurança e prevenção contra a COVID-19.





Segundo a Jucemg, com a nova sede, a prestação de serviços ao público será mais agilizada e concentrada. O espaço na região do Barro Preto fica próximo à Diretoria de Registro Empresarial (DRE), o que, conforme a entidade, busca oferecer aos cidadãos agilidade no processo de demandas.



O novo prédio também possui ainda acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e elevadores.

Doação de móveis e utensílios

A Jucemg também informou que o mobiliário do antigo escritório e demais utensílios serão doados para a estruturação das instituições parceiras, como a Polícia Civil, o Instituto Médico Legal (IML), o Departamento de Armamento, além do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).





De acordo com o órgão, a medida solidária tem como objetivo atender “às entidades do Poder Executivo Mineiro com grandes necessidades, gerando economia de recursos para investimento em políticas públicas pelos mesmos.”