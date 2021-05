Homem rouba táxi, bate veículo durante fuga, mas ainda consegue escapar

(foto: Jus Navigandi/Creative Commons) perseguição policial terminou em acidente no Anel Rodoviário de BH, sentido Vitória, na manhã desta segunda-feira (31/5). O motorista ficou ferido, mas conseguiu fugir do local. Uma faixa da pista foi interditada e o trânsito na região ainda é lento. Umapolicial terminou em acidente no Anel Rodoviário de BH, sentido Vitória, na manhã desta segunda-feira (31/5). O motorista ficou ferido, mas conseguiu fugir do local. Uma faixa da pista foi interditada e o trânsito na região ainda é lento.









O taxista relatou aos militares que pegou um passageiro na rodoviária, no Centro de BH. Chegando no Bairro Teixeira Dias, Região do Barreiro, ele foi assaltado. O suspeito tomou o veículo e seguiu em alta velocidade rumo ao Anel Rodoviário.





Ao passar próximo do viaduto São Francisco, o homem foi notado por uma viatura, que começou a persegui-lo. O ladrão então perdeu o controle da direção e bateu em um coletivo.



Populares relataram aos agentes que o homem se feriu, mas conseguiu fugir do local.





O taxista foi acionado para providenciar o reboque do carro. O suspeito ainda não foi localizado.