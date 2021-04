BH: homem pula no Arrudas para escapar de perseguição e fratura pernas

Opção pela fuga, saltando no leito do Arrudas, se transformou numa punição ao ladrão (foto: Google street view)

O fato ocorreu no início da manhã, na Avenida do Contorno, altura do nº 11.560, Bairro Carlos Prates. Segundo Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, um ladrão era perseguido, a pé, por policiais, depois de praticar um roubo. E para tentar escapar, ele resolveu pular dentro do rio.

O resultado é que caiu e começou a gritar de dor por causa das fraturas nas pernas. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate, e quando os militares desceram, constataram que ele tinha, também, um ferimento no rosto.

Depois de ser imobilizado, o homem foi içado e conduzido para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS).