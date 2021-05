Motorista capota carro em BH e foge

Carro foi parar dentro da praça, com as rodas para cima (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







Um acidente de carro chamou a atenção de quem passou pelo Bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (27/5). O veículo, um Volkswagen Up, foi parar com as rodas para cima na calçada da Praça da Bandeira. Apenas um passageiro ferido foi encontrado. A motorista, de 22 anos, e uma outra pessoa que estava no carro teriam fugido antes da chegada do resgate.









Segundo os bombeiros, ele saiu do veículo por conta própria e se sentou na calçada. Lá, ele recebeu ajuda de uma médica que passava pelo bairro. Ele tinha suspeita de traumatismo craniano e deslocamento do ombro direito.



O rapaz contou à PM que a jovem estava na direção e com outro passageiro além dele. Ele teria conhecido a mulher em um bar no Bairro Buritis, Região Oeste da cidade, e saíram de lá nesse carro, passando por outra praça na Região Centro-Sul. De lá, eles desceram a Avenida Agulhas Negras em direção ao Centro.









Conforme a polícia militar, o jovem disse que a motorista estava em alta velocidade e que ele pediu a ela para reduzir. No entanto, próximo à Praça da Bandeira, ela perdeu o controle da direção. O carro atingiu uma árvore no canteiro central, bateu no meio-fio, girou e capotou.



Vítima disse que motorista bateu em árvore no canteiro central antes de capotar (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







O jovem conta que desmaiou e, quando recobrou a consciência, viu que estava sozinho no carro. Ele não se lembrava dos nomes dos outros. No Hospital João XXIII, durante o atendimento, ele disse à polícia que todos eles tinham bebido cerveja. Os bombeiros que estavam no local negam que o jovem tivesse sinais de embriaguez.





A polícia tentou localizar a motorista e o outro passageiro, sem sucesso. O local do acidente foi periciado. Mais tarde, enquanto a polícia aguardava a remoção do veículo, um homem se apresentou no local como dono do Up e pai da motorista. Conforme a PM, ele disse que soube do acidente por telefone e passou os dados da filha, que estava em um hospital particular também na Região Centro-Sul. O carro foi levado para um pátio e a ocorrência será encaminhada ao Detran. (Colaborou TV Alterosa)