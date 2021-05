Dono de empresa de tratamento de esgoto é preso por poluir o Arrudas, em BH

Prisão ocorreu durante a operação Interdictum (foto: PCMG/ Divulgação)

O dono de uma empresa responsável porfoi preso nesta quinta-feira (27/5), suspeito de emitirno Ribeirão, em Belo Horizonte.A operação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Gerência de Fiscalização-Leste da Prefeitura de Belo Horizonte.As investigações tiveram início no último ano para apurarque estaria sendo cometido por uma empresa que realiza o tratamento de esgoto, às margens do Ribeirão Arrudas, no Bairro Granja de Freitas, Região Leste da capital.Após levantamentos, equipes do Departamento Estadual de Investigação de Crime contra o Meio Ambiente (Dema) da PCMG concluíram que a empresa estaria prestando serviços potencialmente poluidores sem as licenças e autorizações devidas para o local onde está instalada.De acordo com a corporação, o investigado será indiciado peloprevisto no artigo 60 da Lei 9.605, A pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.