Fhemig busca profissionais para hospitais de BH e Três Corações; veja quais

No Hospital Alberto Cavalcanti, são duas vagas para técnicos de enfermagem e uma para enfermeiro generalista (foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press - 26/08/2008)

(Fhemig) está comde processos seletivos simplificados, para contratações temporárias de profissionais que atuarão no, em Belo Horizonte, e na, em Três Corações. A seleção busca preencher vagas e formar cadastro reserva para as instituições.No Hospital Alberto Cavalcanti, são duas vagas para técnicos de enfermagem: uma para 30h semanais, com salário de R$ 1.393, e outra para 40h semanais, com vencimentos de R$ 1.755.De acordo com a fundação, ainda é oferecida uma vaga para enfermeiro generalista, com carga horária de 40h semanais e remuneração básica de R$ 3.464. O período de inscrições vai de 28/5 a 11/6, neste link Já a Casa de Saúde Santa Fé oferece uma vaga para terapeuta ocupacional, 30h semanais e vencimentos básicos de R$ 2.645. As inscrições se encerram em 9 de junho. Informações pelo site www.fhemig.mg.gov.br.