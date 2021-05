Caminhão-baú pega fogo, e motorista escapa sem ferimentos em Minas

Caminhão-baú pegou fogo em Pouso Alegre, no Sul de Minas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um caminhão-baú pegouna tarde desta terça-feira (25/5) em Pouso Alegre, Região Sul de Minas Gerais. O motorista do veículo escapou sem ferimentos, já que as chamas não atingiram a cabine, segundo o Corpo de Bombeiros.Os militares gastaram cerca de 4 mil litros de água para apagar o fogo. Adurou aproxidamente uma hora, de acordo com a corporação.O fato aconteceu na altura do Km 92 da BR-459. A carroceria doficou completamente destruída. O motorista carregava espuma para confecção de colchões e sofás.tinha placa de Mandaguari (PR).