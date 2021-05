Trabalhador rural de Minas espera por cirurgia há quase dois anos

Hamilton precisa higienizar o tubo da traqueostomia seis vezes ao dia e teme pelo agravamento da sua saúde (foto: Arquivo pessoal)

Diante da fila de espera para cirurgias eletivas, suspensas em Minas Gerais pela pandemia, um caso chama especial atenção. O trabalhador rural de Santo Antônio do Itambé, na Região Central do estado, Hamilton Meireles Bispo, de 29 anos, aguarda desde 19 de outubro de 2019, intervenção para retirada de tubo de traqueostomia no pescoço.