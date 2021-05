Bandidos invadem casa, assaltam e atiram nos moradores em Itatiaiuçu

Os assaltantes fugiram no carro da vítima na direção de Belo Horizonte (foto: Prefeitura de Itatiaiuçu/Divulgação)

A polícia busca pistas dos bandidos que assaltaram e atiraram contra os moradores de uma casa em Itatiaiuçu, Região Metropolitana de Belo Horizonte, a cerca de 70 km da capital.

LEIA MAIS 15:50 - 18/05/2021 Vídeo: Ibama apreende mais de 570 pirarucus em criatório irregular em Minas

15:20 - 18/05/2021 Operação prende 14 suspeitos de estuprar crianças e adolescentes em Minas

12:31 - 18/05/2021 Motorista de aplicativo é assaltado e colocado no porta-malas

De acordo com os militares da 51ª Cia de Polícia Independente de Itaúna, que atenderam à ocorrência, no domingo (16/5), por volta das 22h, o morador de uma residência na Rua Josê Antônio de Queiroz, no Bairro Corta Rio, em Itatiaiuçu, foi até ao quintal da casa, onde estava com a esposa e duas filhas, para ver o motivo de os cachorros estarem latindo. De acordo com os militares da 51ª Cia de Polícia Independente de Itaúna, que atenderam à, no domingo (16/5), por volta das 22h, o morador de uma residência na Rua Josê Antônio de Queiroz, no Bairro Corta Rio, em Itatiaiuçu, foi até ao quintal da casa, onde estava com a esposa e duas filhas, para ver o motivo de os cachorros estarem latindo.

O morador, um homem de 53 anos, perceceu que dois indivíduos haviam invadido sua residência e começou a lutar com eles quando foi ferido por dois tiros.



Um dos disparos acertou as costas da vítima e outro passou de raspão na cabeça. A esposa do morador foi socorrê-lo e também recebeu um tiro na altura do peito.

Os invasores disseram à vitima que queriam o dinheiro que ele guardava em casa. Foram entregues a eles R$ 5 mil em dinheiro, celulares e dois notebooks. Os assaltantes fugiram, no sentido de Belo Horizonte, usando o veículo da família, um VW/Voyage.



O carro foi encontrado na manhã de segunda-feira (17/5), em uma estrada vicinal de acesso ao povoado de Pinheiros, na zona rural de Itatiaiuçu.

As vítimas foram socorridas inicialmente por vizinhos até a chegada da ambulândia da Unidade de Saúde de Itatiaiuçu. Ambos foram encaminhados para o Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, onde permanecem internados em observação. Os estado de saúde das vítimas, de acordo com o hospital, é estável.

O local do crime foi isolado pela polícia até a chegada da perícia técnica, que realizou os trabalhos em busca de informações que possam levar aos bandidos.



A polícia procura pistas dos assaltantes e solicita a quem possuir informações que possam auxiliar no esclarecimento do delito que denuncie através do Disque Denúncia Unificado, 181, do telefone da PM, 190, ou diretamente em uma Unidade Policial.