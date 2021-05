Empresa é condenada por não manter funcionária do grupo de risco afastada

Funcionária ficou afastada durante quatro meses, mas foi obrigada a voltar ao trabalho presencial; TRT-MG condenou empresa (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) asma crônica, ganhou uma causa contra a empresa que trabalhava até ano passado, que não manteve seu afastamento do trabalho presencial, mesmo que ela fizesse parte do grupo de risco à infecção pela COVID-19. A situação foi julgada na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, a qual declarou rescisão indireta do contrato de trabalho. Uma operadora de telemarketing, que temcrônica, ganhou uma causa contra a empresa que trabalhava até ano passado, que não manteve seu afastamento do trabalho presencial, mesmo que ela fizesse parte do grupo de risco à infecção pela COVID-19. A situação foi julgada na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, a qual declarou rescisão indireta do contrato de trabalho.

Com a interrupção do benefício, ela foi obrigada a voltar para o escritório presencialmente, mesmo que tivesse apresentado atestados médicos informando pertencer ao grupo de risco. Segundo a operadora, a empresa de telemarketing, que fica no Centro de Belo Horizonte, não tomou as providências para suspender a prestação de serviços ou garantir condições seguras para o seu retorno ao trabalho. Além disso, considerou que a mulher estivesse apta para trabalhar, mesmo com crises de asma.

Diante da situação, a funcionária decidiu mover uma ação, pedindo rescisão indireta do contrato em agosto de 2020, no último dia que trabalhou.

Em defesa, a empresa afirmou no processo que tomou todas as medidas preventivas no ambiente de trabalho e encaminhou a funcionária ao INSS, mas após a interrupção do benefício previdenciário, ela não retornou para requerer a continuidade do afastamento, tendo abandonado o emprego.

No primeiro julgamento, a juíza considerou que o pedido era improcedente, entretanto a operadora de telemarketing pediu recurso na ação e o os julgadores da Décima Primeira Turma do TRT de Minas chegaram à conclusão contrária.

Fotos foram anexadas ao processo como forma de provas e mostravam as instalações da empresa com pouco espaço livre para circulação, distribuição e remanejamento dos postos de trabalho. Além disso, testemunhas disseram que a empresa não providenciou cuidados em relação aos empregados do grupo de risco no início da pandemia, quando houve determinação de isolamento social.

Analisando o processo, os julgadores condenaram a empresa a pagar todas as verbas trabalhistas decorrentes da dispensa sem justa causa, como aviso-prévio indenizado, férias, 13º salário, FGTS e multa de 40%, bem como registrar baixa na carteira de trabalho.





*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria