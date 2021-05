Após quase dois meses, ocupação de UTI fica abaixo de 100% em Pouso Alegre

Ocupação de UTI fica abaixo de 100% pela primeira vez em quase dois meses (foto: HCSL/Reprodução) leitos de UTI nos hospitais de Pouso Alegre, destinados ao tratamento de pacientes com a COVID-19, fica abaixo dos 100% pela primeira vez em quase dois meses. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (12/5), a ocupação está em 98%, com 56 pacientes internados, nas 57 vagas disponibilizadas. A ocupação dosnos hospitais de, destinados ao tratamento de pacientes com a, fica abaixo dos 100% pela primeira vez em quase dois meses. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (12/5), a ocupação está em 98%, com 56 pacientes internados, nas 57 vagas disponibilizadas.

Desde 18 de março, a ocupação de UTI em Pouso Alegre extrapolava o limite de vagas, chegando a 131%, com 75 pacientes em UTI em 13 de abril.



Nesses últimos meses, alguns pacientes tiveram que ser transferidos para hospitais de outras cidades da região, como Itajubá.

Leitos clínicos também em redução

A ocupação dos leitos clínicos também permanece na tendência de queda. No boletim dessa segunda-feira, eram 40 pessoas internadas nas enfermarias, baixando o nível para a cor verde com 43% de ocupação.



São quase três meses da última vez em que havia esse número de pessoas nos leitos clínicos. Depois, só subiu, chegando ao patamar de 125 pessoas hospitalizadas nas enfermarias dos hospitais de Pouso Alegre.

Mais seis mortes confirmadas

A prefeitura confirmou mais seis mortes por COVID-19 em Pouso Alegre entre sábado (8/5) e a segunda-feira (10/5).



O total de vítimas do coronavírus na cidade chegou a 317 pessoas.



Entre os óbitos do fim de semana estão o professor Alex Soares, de 42 anos, morto no sábado; e o empresário Saulo Santos, de 48, que faleceu no domingo.





220 novos casos confirmados

No fim de semana, a Prefeitura de Pouso Alegre confirmou mais 220 novos casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus.



O total de moradores infectados com o vírus desde o início da pandemia está em 15.673.



Atualmente, são 631 pessoas em acompanhamento, que são os diagnosticados que ainda cumprem quarentena em isolamento domiciliar ou estão hospitalizados.

Pouso Alegre tem hoje 14.725 moradores recuperados da COVID-19, quem teve o diagnóstico positivo e já não apresenta sintomas ou complicações da doença.