Empresas usavam cartões de crédito/débito para fraudar Auxílio Emergencial

Delegados da PF fizeram coletiva para explicar resultados da operação contra fraudadores do auxílio emergencial (foto: Leandrou Couri/EM/D.A Press)

Em combate A fraudes no recebimento de auxílio emergencial, a operação “Subitis Auxilium 2.1” da Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (11/5) 14 mandados de busca e apreensão e 39 bloqueios de contas bancárias de empresa investigadas. Também foram cumpridos 13 mandados judiciais restritivos, que impedem que as empresas suspeitas recebam valores provenientes desse auxílio no pagamento de taxas, boletos ou compra de produtos.