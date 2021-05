BH: vacinação deste sábado será exclusiva para pessoas com comorbidades

Pessoas com comorbidades de 59, 58 e 57 anos completos até 31 de maio serão vacinadas neste sábado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Confira a programação:





Sábado (8/5): Pessoas com comorbidades de 59, 58 e 57 anos completos até 31 de maio;

Pessoas com comorbidades de 59, 58 e 57 anos completos até 31 de maio; Segunda-feira (10/5): Pessoas com comorbidades de 56 e 55 anos completos até 31 de maio.





A vacinação será feita em 18 pontos fixos, das 8h às 16h. Os endereços dos pontos estão disponíveis no site da Prefeitura de Belo Horizonte





O grupo de pessoas com comorbidades vai ser imunizado de forma gradativa e condicionado ao recebimento de novas remessas de vacinas.



Além de ter preenchido o cadastro no site, é necessário levar documentos como exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica.





Segundo a prefeitura, esses documentos devem conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível, e ter sido emitido em até 12 meses antes da data do cadastro.





Todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem os emitiu.



Além disso, o cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações falsas, as pessoas ficarão sujeitas às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.





Confira as orientações para o momento da vacinação

Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro;





Apresentar documento de identificação com foto;





Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;





Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 3 de maio;





Não ter recebido vacina contra a COVID-19;





Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;





Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





Segundo a prefeitura, o cadastro de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas será reaberto assim que a Secretaria Municipal de Saúde receber informações de novas remessas de doses para vacinar esses grupo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

contra aem Belo Horizonte, neste sábado (8/5), será exclusiva para o grupo de pessoas com. Aqueles que fizeram o cadastro no site da prefeitura até as 23h59 de 3 de maio poderão tomar ada vacina.