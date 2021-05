Mulher perde controle de direção do carro e invade barbearia

Barbearia ficou destruída depois da invasão do veículo. Idoso foi levado para uma UPA (foto: CBMMG)



Imagine que você está no salão para cortar o cabelo. E lá, aquela velha conversa mole, de contar casos, piadas, rir com seu barbeiro. Mas, de repente, um carro invade o local, arrebenta o vidro da frente e te atropela. Foi o que aconteceu, nesta quinta-feira (6/5), com um homem de 67 anos que estava no salão da Rua Cachoeira, esquina com Avenida Ítalo Bernardes, Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité.

Segundo Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, que atendeu ao chamado, o homem estava aguardando a sua vez. Ele estava assentado num banco e sofreu ferimentos, tendo sido levado para a UPA de Ibirité com suspeita de fratura no braço esquerdo.





Uma mulher dirigia o veículo. Segundo os bombeiros, havia um casal no carro. Eles saíram de Sarzedo e estavam indo para Ibirité. O homem dirigiu o veículo na estrada. Ao chegar à cidade, um quarteirão antes do salão, passou a direção para a mulher, pois estava ensinando-a a dirigir.





Não se sabe o motivo da perda do controle da direção, mas supõe-se que ela tenha assustado e acabou perdendo o controle da direção, indo parar dentro do salão.





Antes de invadir o estabelecimento, a mulher bateu num veículo estacionado, pertencente ao barbeiro, e em seguida invadiu o interior do salão, quebrando a vidraça e atingindo um dos clientes que estavam no local. Policiais Militares deram voz de prisão ao casal, que foi levado para a delegacia.