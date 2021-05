PM aposentado mata bandido que anunciou assalto com arma de brinquedo

Bandido tentou fugir, mas morreu na porta do estabelecimento (foto: Redes Sociais) jovem, de 20 anos, foi morto a tiros por um policial militar aposentado durante uma tentativa de assalto em um bar em Passos, no Sudoeste de Minas, nessa quarta-feira (5/5). O suspeito teria entrado com uma arma de brinquedo no estabelecimento para intimidar as vítimas. Mas o militar reagiu e atingiu o ladrão com três disparos. Um, de 20 anos, foia tiros por um policial militardurante uma tentativa deem um bar em Passos, no Sudoeste de Minas, nessa quarta-feira (5/5). O suspeito teria entrado com uma arma de brinquedo no estabelecimento para intimidar as vítimas. Mas o militar reagiu e atingiu o ladrão com três disparos.

Durante a ação, o jovem roubou uma corrente de ouro, que estava no pescoço de um idoso, de 68 anos, um celular e ainda tentou tirar, com violência, um relógio que estava no braço dele. Ele pegou a carteira de outra vítima, de 53.

Na sequência, o criminoso roubou a carteira e o celular de um policial militar aposentado, de 52 anos, que reagiu e atirou.



Ainda segundo a PM, mesmo ferido, o suspeito tentou fugir, mas caiu em frente ao bar. “Sendo retirada a arma das mãos do autor, pelo militar da reserva, o qual constatou, após pegá-la, que se tratava de um simulacro tipo pistola”, diz.

A Perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML). O policial militar aposentado foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. “Em razão da incidência de legítima defesa”, afirma a PM, na nota.