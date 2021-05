Patos de Minas abre cadastro para vacinar primeiras pessoas com comorbidade

A vacinação, contudo, depende de doses enviadas pelos governos Federal e do Estado (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) cadastramento de pessoas incluídas na terceira fase da vacinação contra COVID-19 em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Entre os grupos estão as primeiras pessoas com comorbidades. Começou nesta quinta-feira (6/5) opessoas incluídas na terceira fase dacontraem, no Alto Paranaíba. Entre os grupos estão as primeiras pessoas com





O cadastramento é realizado na plataforma já utilizada anteriormente, por meio do endereço: patosdeminas.prefeituras.net









Não será necessário anexar o laudo médico atestando a doença no ato do cadastramento, pois todos os documentos exigidos serão conferidos no momento da aplicação da dose. Então, de qualquer maneira, é importante que a pessoa tenha em mãos o relatório médico, documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência em Patos de Minas.





O laudo deve ser original, emitido há no máximo seis meses e preenchido com a comorbidade conforme ela está descrita na planilha do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO).





As Unidades de Saúde da Família (USF) auxiliam a comunidade na realização do cadastramento caso haja dificuldade no procedimento on-line. O horário de atendimento é das 13h30 às 16h30.





Outra pessoa da família também pode efetuar o cadastramento para quem tiver dificuldade. Por exemplo, o filho pode inscrever os pais ou vice-versa, desde que os dados pessoais informados sejam daquele que será vacinado nesta terceira fase.





Grupos

Os grupos que terão prioridade neste momento são: pessoas de 55 a 59 anos com deficiência permanente cadastradas no BPC, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, aqueles que têm Síndrome de Down a partir dos 18 anos, pacientes de doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) a partir dos 18 anos, além de gestantes e puérperas com comorbidades com 18 anos ou mais.





Vacinação

A prefeitura informou ainda que a convocação dos inscritos ocorrerá mediante a disponibilização de vacinas pelos governos Federal e do Estado. As primeiras doses já chegaram a Minas Gerais, e a expectativa é que Patos de Minas receba a sua parte até o início da próxima semana.





Os locais e horários de vacinação serão informados nos canais oficiais da prefeitura, assim como no e-mail informado no ato do cadastro.