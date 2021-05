Galpão de fábrica pega fogo em Campos Gerais e uma pessoa fica ferida

Fogo se alastrou para outro galpão. Um caminhão foi destruído (foto: Reprodução da internet/WhatsApp) incêndio no fim da tarde dessa segunda-feira (3/5), em uma fábrica em Campos Gerais, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar (PM) da cidade, a perícia deve ser realizada na manhã de hoje (4/5). Um homem ficou ferido em umno fim da tarde dessa segunda-feira (3/5), em uma fábrica em, no Sul de Minas. Segundo a(PM) da cidade, a perícia deve ser realizada na manhã de hoje (4/5).









bombeiros da região que uma faísca teria saído da máquina que produz as varetas e caído sobre material inflamável, provocando o fogo, que se alastrou para o galpão de adubo.



De acordo com a PM, consta na ocorrência dosda região que uma faísca teria saído da máquina que produz as varetas e caído sobre material, provocando o fogo, que se alastrou para o galpão de adubo.





Imagens feitas por moradores da região mostram o momento do incêndio, com uma grande coluna de fumaça saindo do local. Era por volta das 17h30.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o dono do galpão foi retirado do local com ferimentos leves e foi levado, por familiares, a um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.





O teto de um dos barracões caiu e atingiu um caminhão estacionado dentro dele. Os militares combateram as chamas por cinco horas. Com o uso de 30 mil litros de água, eles conseguiram apagar o incêndio e evitar que o fogo atingisse casas próximas.





Como já era noite, a perícia da Polícia Civil, que vai apurar as causas do incêndio, ficou para esta terça-feira.