Bombeiros são acionados para dois incêndios em BH neste domingo (25/4)

Carro pega fogo na Avenida dos Andradas, em frente ao Boulevard Shopping neste domingo (25) (foto: Guarda Civil Municipal de BH) incêndio em Belo Horizonte. Uma delas, em um apartamento na região do Barreiro e outra foi com um veículo na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, também na capital. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, neste domingo (25/4), para duas ocorrências deem. Uma delas, em um apartamento na região do Barreiro e outra foi com um veículo na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, também na capital.





09:50 - 25/04/2021 Capital tem dia de céu aberto e possibilidade de chuva no fim da tarde Corpo de Bombeiros, por volta das 5h eles foram acionados no Bairro Flávio Marques Lisboa, Região do Barreiro em BH, para apagar as chamas em uma residência. O incêndio foi em um apartamento no 4° andar do prédio e, de acordo com informações recebidas pelos bombeiros, o morador é usuário de drogas e ateou fogo na própria casa. Segundo o, por volta das 5h eles foram acionados no Bairro Flávio Marques Lisboa, Região doem BH, para apagar as chamas em uma residência. O incêndio foi em um apartamento no 4° andar do prédio e, de acordo com informações recebidas pelos bombeiros, o morador é usuário de drogas e ateou fogo na própria casa.





Ele inalou muita fumaça e foi atendido no local pela equipe do CBMMG. Em seguida, foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento JK para observação. Enquanto isso, outras duas equipes conseguiram controlar o incêndio e não houve dano estrutural no prédio.

Carro pega fogo

Outra ocorrência, ainda na manhã deste domingo, é de um carro que começou a pegar fogo na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, em frente ao Boulevard Shopping, sentido Centro de BH. Segundo o dono do veículo, um Fiat Uno, ele trafegava na via quando percebeu a fumaça saindo do capô. Ele saiu do carro e logo o fogo iniciou, acionando imediatamente a equipe dos bombeiros.





Os militares utilizaram 500 litros de água para controlar as chamas. Segundo os bombeiros, tudo indica que o fogo teve início devido a um superaquecimento de algum componente do motor. Não houve vítimas.